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III. KKTC Kobi Zirvesi başladı

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Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen III. KKTC Kobi Zirvesi başladı. Zirve, "KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla yapılıyor.
III. KKTC Kobi Zirvesi başladı

 Zirvenin açılışına Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile yetkililer ve davetliler katıldı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu, TİM Yönetim Kurulu ve İnovasyon Komite Üyesi Orhan Sabuncu, Habitat Başkanı Sezai Hazır, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ile Türkiye'den yetkililer de açılışta yer alan isimler arasında.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Zirve, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alıyor. 
Zirvede, konuşmalardan sonra KOSGEB, HABİTAT, TİKAD ve TİM ile işbirliği protokolü imzalanacak.

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