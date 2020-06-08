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İkamet İzinleri 11 Haziran-11 Temmuz Arasında Onlıne

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İçişleri Bakanlığı, KKTC’de ikamet izni süresi dolmuş kişilerin, başvurularını 11 Haziran’dan itibaren 11 Temmuz’ kadar, online sistem üzerinden yapmaları gerektiği duyurdu.
İkamet İzinleri 11 Haziran-11 Temmuz Arasında Onlıne

İçişleri Bakanlığı, KKTC’de ikamet izni süresi dolmuş kişilerin, başvurularını 11 Haziran’dan itibaren 11 Temmuz’ kadar, online sistem üzerinden yapmaları gerektiği duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınına karşı ülkede alınan önlemler çerçevesinde elzem hizmetler dışında durdurulan muhaceret işlemlerinin, sağlık riski yaratmadan daha hızlı ve çağdaş hizmet anlayışıyla yürütülebilmesi için İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde belirtilen kriterler çerçevesinde ikamet iznine başvuru yapacak kişilerin başvurularını internet üzerinden yapmalarını sağlayacak online sistem 11 Haziran’da hizmete girecek. 

Bu bağlamda, Covid-19 kapsamındaki kısıtlamalardan kaynaklı yasal ikamet süreleri dolmuş kişilerin, 11 Haziran’dan başlayarak, 11 Temmuz’a kadar verilen 30 günlük sürede ikamet izni başvurularını tamamlamalarının zorunlu olduğu kaydedildi.

BAŞVURU YAPMAYAN CEZALI DURUMA DÜŞECEK

Bu süre zarfında ikamet izni başvurularını yapmayan kişilerin cezalı duruma düşeceklerine dikkat çekilerek, KKTC’de ikamet izinli olarak kalacak kişilerin, bakanlığın resmi web sitesi http://icisleri.gov.ct.tr/ girerek online işlemler bölümündeki ikamet izni portalından başvurularını yapmaları gerektiği belirtildi.

İkamet iznine başvuru yapacak kişilerin online sistem üzerinden adım adım izlemeleri gereken işlem sırası şöyle açıklandı: 

“Başvuru yapacak kişiler, önce bakanlığımızın resmi web sitesi olan http://icisleri.gov.ct.tr/ girerek online işlemler bölümünden ikamet izni portalını seçerek başvuru kaydını yapmalıdır.

Başvuru sahipleri online başvuru kaydı bölümünü doğru ve eksiksiz doldurmalıdır.

Başvuru kaydını gerçekleştiren kişilere sistem tarafından başvuru kaydı yapıldığına dair SMS gönderilecektir. Bu mesajın içinde başvuru sahibine özel kullanıcı adı ve şifresi gönderilecektir.

Başvuru sahiplerine SMS yolu ile gönderilen kişisel şifrenin ilk kullanımda kişiler tarafından değiştirilmesi güvenlik açısından zorunludur.

Başvuru sahibi ikamet izin türlerinden kriterlere uygun olan seçeneği işaretleyerek, gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde dolduracaktır.

Başvuru sahiplerinin, pasaport ve ikametgah belgesini sisteme yüklemesi zorunludur.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinden talep edilen evraklar ile birlikte, başvuru sahipleri ikametgahlarına göre işlemlerini tamamlamaları için bölge polis müdürlüklerine randevu verilerek yönlendirileceklerdir.

Talep edilen evraklar ile birlikte bölge polis müdürlüklerinden verilen randevu gün ve saatinde kişilerin hazır olması gerekmektedir.

Bölge polis müdürlüğü onayından sonra başvuru sahipleri, sağlık tahlil harcı ve sağlık sigorta primini online sistem üzerinden ödeyecektir. Bu aşamadan sonra başvuru sahipleri ikametgahına göre sağlık kontrolleri için en uygun hastane ve laboratuvarlara yönlendirilecektir.

60 Yaşın üzerindeki başvuru sahibi sadece sağlık sigorta primini yatırmakla yükümlüdür.

Başvuru sahibine ait olumlu sağlık raporu muhaceret dairemize ulaşıp, ikamet izni kriterlerine uygunluğu belirlendikten sonra kişiler, son olarak ikamet harcını online sistem üzerinden yatırarak izinlendirilecektir.

Başvuru sahibi kişisel şifresiyle sisteme giriş yaparak ikamet izin belgesini çıktı alabilecektir.”

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