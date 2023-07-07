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İkamet İzinsiz, Kapatma Saatine Riayetsizlik, İzinsiz Müzik Yayını Yapmak Ve Alkollü İçki Satmak

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İkamet İzinsiz, Kapatma Saatine Riayetsizlik, İzinsiz Müzik Yayını Yapmak Ve Alkollü İçki Satmak
İkamet İzinsiz, Kapatma Saatine Riayetsizlik, İzinsiz Müzik Yayını Yapmak Ve Alkollü İçki Satmak

06.07.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda;

            (1) 9 kişinin ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği,

            (2) 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı,

            (3) 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı,

            (4) 2 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir. İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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