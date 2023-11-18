Ikamet İzni Olmayan 7 Kişi Tutuklandı

KKTC Genelinde Polis Denetimlerinde Tespit Edilen 7 İkamet İzinsiz Şahıs Tutuklandı: Yasal Olmayan İkametle İlgili Hukuki Süreç Başlatıldı"

17 Kasım 2023 tarihinde, KKTC genelinde gerçekleştirilen polis denetimleri sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşayan toplam 7 kişi tespit edildi. Bu şahıslar, polis ekipleri tarafından tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. İkamet izinsiz yaşamalarının hukuki sonuçlarıyla karşılaşan şahıslar hakkında devam eden soruşturma, bu tür ihlallerin önlenmesi ve yasalara uygun bir şekilde yaşamın sürdürülmesi adına geniş bir çerçevede değerlendiriliyor