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İkametgâhında Uyuşturucu Bulunan Nijeryalı Tutuklandı

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İkametgâhında Uyuşturucu Bulunan Nijeryalı Tutuklandı
İkametgâhında Uyuşturucu Bulunan Nijeryalı Tutuklandı

Alınan bilgi ışığında 25.11.19 tarihinde ikametgâhı yoklanan Nijerya uyruklu M.A.A (E-22) tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alınarak zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 26.11.19 tarihinde Uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili bilgi verdi. Kavaz şahadetinde alınan bilgi üzerine mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi altında zanlının ikametgâhında 25.11.19 tarihinde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Zanlının tutuklandığı andan itibaren suskunluğunu devam ettirdiğini belirten Kavaz emare uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına, kâğıt parçasının ise parmak izi incelemesi için PGM ne gönderildiğine dikkat çekerek zanlı aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. 

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