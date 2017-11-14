 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.148
  • Altın 160,272
  • Dolar 3,8947
  • Euro 4,5800
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

IKBY: "Bağımsızlığın reddi kararına saygı duyuyoruz"

» »
IKBY: "Bağımsızlığın reddi kararına saygı duyuyoruz"
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), federal mahkemenin, IKBY'nin merkezi hükümetten ayrılma hakkı bulunmadığı yönündeki kararına saygı duyacağını açıkladı. IKBY hükümeti, Bağdat ile sorunların çözümü için diyalog çağrısı da yaptı.

IKBY'den yapılan açıklamada, "İnanıyoruz ki federal mahkemenin bu kararı, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için kapsayıcı bir diyaloğa dayanak oluşturur" ifadeleri yer aldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İdabi, 25 Eylül'de IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunun iptali için Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Mahkeme 6 Kasım'da verdiği kararda ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış ve "anayasaya göre hiçbir bileşenin ayrılma hakkının bulunmadığına" hükmetmişti.

Yaklaşık katılım yüzde 73, 'Evet' oranı yüzde 93'tü

Bağdat'ın, ABD, Türkiye ve İran da dahil birçok ülkenin tepkisine rağmen düzenlenenen bağımsızlık referandumunda katılım yüzde 72,62 olmuş, katılanların yüzde 92,7'si oylarını bağımsızlıktan yana kullanmıştı.

Referandumun ardından Bağdat yönetimi bölgeye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye IŞİD’e karşı zafer ilan etti10 Kasım 2017 Cuma 14:08
  • Suriye ordusu Ebu Kemal'i IŞİD'den aldı09 Kasım 2017 Perşembe 16:03
  • IŞİD'in Irak ve Suriye'deki son toprakları: 'Fırat Vilayeti'08 Kasım 2017 Çarşamba 15:50
  • Ruhani: Suudiler stratejik hata yapıyor08 Kasım 2017 Çarşamba 15:45
  • Suudi Arabistan'da en az 1200 banka hesabı donduruldu08 Kasım 2017 Çarşamba 15:44
  • Esad'ın danışmanı: Türkiye ve ABD işgalci güç08 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
  • Akdeniz’de göçmen faciası07 Kasım 2017 Salı 18:03
  • NATO Afganistan'daki asker sayısını artırıyor07 Kasım 2017 Salı 15:30
  • Suudi Arabistan-Lübnan krizi tırmanıyor07 Kasım 2017 Salı 15:21
  • Suudi Prens helikopterinin düşmesi sonucu öldü06 Kasım 2017 Pazartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti