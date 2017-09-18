IKBY referandum konusuna nokta koydu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun kesin olarak 25 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi'nden Mesut Barzani yönetiminde yapılan toplantının ardından referandumun ertelenmesi yönündeki önerilerin reddedildiğini açıklandı. Konsey, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi, 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesine ilişkin önerileri gözden geçirmek üzere toplandı. Mesut Barzani başkanlığında yapılan toplantıda bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılmasına karar verildi. Konsey toplantısında referandumun ertelenmesi önerisinin reddedildiği belirtilirken, referandumun ertelenmesine ilişkin Kürdistan Bölgesel Yöneimi'ne sunulacak önerilerin değerlendirileceği, ancak bu önerilerin referandumdan daha ileri düzeyde olması gerektiği kaydedildi.

Bu arada Referandum Yüksek Konseyi'nin referandum ile ilgili görüşmeler yapması için 19 Eylül günü Bağdat'a bir heyet göndermesi de karar altına alındı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 14 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşmüş, toplantıda Barzani'ye referandumu ertelemelerine karşılık bazı önerilerde bulunulmuştu.