IKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

IKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı.

Sonuçlar %92,73 EVET ile %7,27 Hayır olarak açıklandı.

Pazartesi gerçekleşen referandumda 2,861,471 evet oyu kullanılırken, 224,464 hayır oyu kullanıldı.

Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki bölgelerde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun sonuçları açıklandı.

Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu veriler paylaşıldı:

Referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.

Referandumda geçerli oy sayısı: 3 milyon 85 bin 935

Referandumda geçersiz oy sayısı: 21 bin 180

Evet: % 92.73

Hayır: % 7.27

Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde yapılan referanduma katılım % 72 olarak açıklanmıştı.