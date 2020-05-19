  • BIST 101.983
  • Altın 383,908
  • Dolar 6,8700
  • Euro 7,5028
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

» »
IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak
IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayramın ilk gününden itibaren 72 saat boyunca tüm vilayetlerde tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Karara uymayanların cezalandırılacağı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve ambulansların yasak kapsamı dışında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, vilayetler arası giriş çıkış yasağının 20 Mayıs'ta başlayıp, 1 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran ordusu yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:25
  • İran medyası: İran donanması Basra Körfezi’nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:15
  • Şam'daki Libya elçiliği ve bölünme senaryoları09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:51
  • İran’da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 541’e yükseldi08 Mayıs 2020 Cuma 16:26
  • Katar'ın Göçmen İşçileri Yiyecek Dileniyor08 Mayıs 2020 Cuma 11:50
  • İRAN'da 5,1 Büyüklüğünde Depremde 1 Ölü, 11 Yaralı08 Mayıs 2020 Cuma 09:58
  • Irak ile İran arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı ticari geçişler için açılıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 08:46
  • İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:08
  • İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:08
  • BM: “Lübnan'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Şiddet Endişe Veriyor”02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti