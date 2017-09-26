IKBY'deki referandum dövizi etkiledi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun etkisiyle güne başlayan dolar/TL uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3.5416 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5416 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5340'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.1982'den işlem görürken, euro/dolar 1.1850 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 59.35, altının ons fiyatı da 1312.38 dolardan işlem görüyor.

Dünya'nın haberine göre, referandumu fiyatlayarak haftaya hızlı bir başlangıç yapan dolar/TL, dün 15 Ağustos'tan bu yana ilk kez 3.54 seviyesinin üzerini gördü. Güne sakin başlayan ve ilk işlemlerde 3.50 civarında hareket eden kur, ağırlıklı olarak 3.52 civarında kaldı. Kapanış saatlerine doğru hızla yükselen dolar/TL 3.5480 seviyesine kadar çıktı.

Kurun yeniden 3.50 üzerine yerleşmeye çabaladığını belirten analistler, Türkiye'nin referanduma vereceği tepkinin belirsizlik yarattığını, piyasanın sıcak temastan korktuğunu ve bu endişenin de TL'yi zayıflattığını vurguluyor. Teknik açıdan ise, 3.5150 üzerinde işlemlerin sürmesi halinde yukarı yönlü isteğin korunacağı kaydediliyor.