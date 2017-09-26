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SON DAKİKAIKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı

IKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı

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IKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumundan ilk sonuçlar geldi. Katılımın yüzde 72 oranında gerçekleştiği açıklandı.

IKBY'nin yayın organı Rudaw'a göre IKBY referandumundan ilk sonuçlar şöyle;

Yüzde 93.29'u 'Evet',

Yüzde 6.71'i 'Hayır'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Sirvan Zirari, referanduma katılım oranının yüzde 72 olduğunu belirterek, sonuçların 3 gün içinde açıklanacağını belirtti.

Zirari, Erbil'deki komisyon merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Referanduma katılıp oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kaydedildi. Bu da toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 72'sine tekabül ediyor" dedi.

Sonuçların 72 saat içinde açıklanacağını belirten Zirari, medyada yer alan verilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erbil kentinde binlerce kişi, referandumun düzenlenmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı.

 

 

 

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