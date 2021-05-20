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İKD “Tüzük Değişiklikleri” gündemi ile olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi

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İş Kadınları Derneği “Tüzük Değişiklikleri” gündemi ile olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi.
İKD “Tüzük Değişiklikleri” gündemi ile olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi

İş Kadınları Derneği “Tüzük Değişiklikleri” gündemi ile olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi.

 

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir yaptığı konuşmada, İş Kadınları Derneği’nin, iş dünyasındaki kadınları temsil eden, geniş kapsamlı, tarafsız, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak, kendi gücüne inanan, aklını, zekâsını, yaratıcı gücünü üretime aktaran, sorunlara çözüm olan, imkânsız nedir bilmeyen kadınların sesi olduğunu ifade etti. Kadınların ekonomiye katılımı bakımından ülkemizin daha gidecek çok yolu olduğunu ve İKD’nin 14 yıl önce, tam da bu soruna çözüm olmak, ekonomiye yeni kadın girişimciler kazandırmak adına yola çıktığını belirten Candemir, kadın girişimciliğini ekonomiye dâhil edebilmek ve ülke ekonomisindeki katkılarını arttırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ekledi. Derneğin ana amacının, toplumda rol model sayısını arttırmak ve kadınları cesaretlendirmek olduğunu kaydeden başkan Candemir, kadının dinamizminden, özgüveninden, tecrübesinden, deneyiminden faydalanmayan bir toplumun kalkınmakta sıkıntı çekeceğini, dolayısıyla dernek olarak, kadın girişimcileri cesaretlendirmek için onlara yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

Başkan Candemir, konuşmasının sonunda, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de küresel Covid -19 salgını nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir hem sağlık hem de ekonomi açısından zor günler geçirilmekte olduğunu ve temennilerinin, bu yılın sonuna kadar aşılanmayla birlikte, bu zor günleri geride bırakarak yeni normalleşmeye geçmek olduğunu belirtti.

 

Başkan Selin Candemir’in konuşmasının ardından söz alan Yönetim Kurulu üyesi Av. Direnç Civa “Tüzük Değişiklik Önerileri” hakkında sunum yaparak üyeleri bilgilendirdi.

 

Yapılan görüşme sonrasında Tüzük Değişiklik önerileri üyeler tarafından oybirliği ile kabul edildi.

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Dilek ve Temenniler gündem maddesinde üyelerin yaptıkları konuşmalarla sona erdi.

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