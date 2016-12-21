Ikea: Gençler yatılı misafirliğe son vermeli

İsveç merkezli mobilya şirketi Ikea, dünya çapında geçen yıl yaklaşık 10 "davetsiz yatılı misafirin" mağazalarında uyuduğunu duyurdu ve gençlerden bu duruma bir son vermelerini istedi.

En son, 14 yaşında iki genç kız, İsveç'in Jonkoping kentindeki mağazada geceyi geçirdikten sonra mağaza çalışanları tarafından yakalandı.

'Geceyi Ikea mağazasında geçirme modası' Belçika'da iki kişinin, Ikea'da geçirdikleri gecenin görüntülerini video paylaşım sitesi Youtube'da paylaşmışlarıyla başlamıştı.

1,7 milyon kez izlenen videoda, söz konusu kişilerin yataklarda zıplamak da dahil olmak üzere mağazada gece boyunca yaptıklarını gösteriyordu.

Yakalanmamak için üç saat gardıropta saklanan ikili, daha sonra mağaza açıldığında Ikea'yı terk ediyorlardı.

Ikea: Nesi eğlenceli?

Ikea, son olarak yakalanan iki genç kız hakkında küçük yaşlarından ötürü resmi şikayette bulunmadı.

Ancak İsveç'in başka bir kenti Malmö'de Ekim ayında yakalanan bir diğer iki kız o kadar şanslı değildi.

İsveç'in Sydsvenskan gazetesine göre, 15 yaşındaki iki genç kız, alarmı etkinleştirmekten korktukları için saklandıkları dolaptan çıkamadılar ve sabah bulunduklarında mağazaya izinsiz girme suçundan polise teslim edildiler.

Ikea İsveç'in basın sorumlusu Jakob Holmstrom, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarız bu trend yavaşlar. Yaptıklarında bu kadar eğlenceli olanın ne olduğunu anlamıyoruz" dedi.

Ikea'nın İngiltere sözcüsü ise BBC'ye yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

"İnsanların Ikea'ya ilgi göstermesinden ve eğlenceli deneyimler yaşamak istemelerinden memnunuz, ancak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği en büyük önceliğimiz ve bu yüzden mağazalarımızda yatılı misafire izin vermiyoruz."

Ikea yaklaşık 50 ülkede 400 mağazaya sahip.