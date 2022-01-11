Ikea’dan dikkat çeken Covid-19 hamlesi: Aşı olmayanın maaşı kesilecek

Mobilya markası Ikea, corona virüsü aşısı olmayıp temaslı duruma düşerek çalışamayan çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidileceğini duyurdu.

İsveç merkezli şirket bu durumun hassas bir konu olduğuna dikkat çekerken şirket politikasının da değişen durumlarla birlikte evrim geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Şirket, son dönemde hastalanan çok sayıda çalışan olduğunu ve işletmelerin zor durumda olduğuna dikkat çekerken, İngiltere’de aşı olmayıp hastalananların maaşlarında kesintiye gidileceği kaydedildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Ikea’da çalışan aşı olmamış ama temaslı olanların haftada 96 İngiliz poundu alabileceği kaydedildi. Öte yandan aşı olanlara maaşlarının tam yatırılacağı ve 400-450 pound sterlin alabilecekleri kaydedildi.

Ikea’da görevli yetkililer, “Tam aşılı olanlar ya da olmayanlar fakat diğer sağlık sorunları ya da hamilelik nedeniyle rapor alanlar tam maaş alacak. Aşı olmayan ama hastalananlara da tam maaş yatacak. Fakat aşı olmayıp temaslı duruma düşenler Kanuni Raporlu Ücreti’ne tabi olacak” açıklamasını yaptı.