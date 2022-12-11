İki Ankette de Hristodulidis Önde

2023’te yapılacak başkanlık seçimine yönelik 24 Kasım-4 Aralık ve 2-9 Aralık’ta yapılan iki ankete göre, eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, iki rakibi eski Müzakereci Andreas Mavroyannis ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun önünde bulunuyor.

Politis, “Nikos Hristodulidis Düştü Ama Önde” başlığıyla manşete çektiği haberinde “Noverna Analytics & Research” tarafından seçimin üç favori adayı odağında, 24 Kasım-4 Aralık döneminde Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 877 kişinin katılımıyla Politis hesabına yaptığı anketin sonuçlarını aktardı.

Habere göre, Hristodulidis kasım ayı anket sonuçlarına göre 3 puan düşüşte ve yüzde 30 psikolojik barajının altında olmasına rağmen birinciliği koruyor. Gazete, Neofitu’nun kendi partisinden yüzde 75-80, Mavroyannis’in de yüzde 60’ın üzerinde destek almayı başarması halinde Hristodulidis’e karşı şansı olabileceğini yazdı. Haberde her üç adayın da “en kaygan zemin” addedilen 18-44 yaş grubu seçmen için savaş vermesi gerektiğine işaret edildi.

Ankette, başkanlık seçiminin birinci turunda kime oy vereceği sorulan katılımcılardan yüzde 29,5 Hristodulidis, yüzde 17,2 Neofitu, yüzde 15,9 Mavroyannis cevabı verildi. İlk turda sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 21,1.

İkinci turun Hristodulidis ile Neofitu arasında geçmesi halinde yüzde 54 Hristodulidis’e, yüzde 22 Neofitu’ya oy kullanacağını söyledi. İkinci turda sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17.

İkinci turun Mavroyannis ile Hristodulidis arasında geçmesi halinde Hristodulidis oyların yüzde 56’sını, Mavroyannis de yüzde 21’ini alıyor, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler yüzde 17.

İkinci turun Neofitu ve Mavroyannis arasında geçmesi halinde Mavroyannis oyların yüzde 35’ini, Neofitu yüzde 35’ini alıyor ancak sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20.

İkinci anket

Haftalık Kathimerini de 2-9 Aralık’ta Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 808 kişinin katılımıyla “Symmerton Market Research”a yaptırdığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Katılımcılardan, kime oy vereceksiniz sorusuna yüzde 32 Hristodulidis, yüzde 18 Mavroyannis ve yüzde 18 Neofitu cevabı geldi.

İkinci turun Hristodulidis ile Neofitu arasında geçmesi halinde oyların yüzde 51’i Hristodulidis’e, yüzde 22’si Neofitu’ya, Mavroyannis ile Neofitu arasında geçmesi halinde yüzde 38’i Mavroyannis’e, yüzde 30’u Neofitu’ya, Hristodulidis ile Mavroyannis arasında geçmesi halinde yüzde 49’u Hristodulidis’e, yüzde 28’i Mavroyannis’e gidiyor.

Kime oy kullanacaklarına bakılmaksızın, hangi adayın seçileceğine inandıkları sorulan katılımcılar yüzde 55 Hristodulidis, yüzde 18 Neofitu ve yüzde 8 Mavroyannis cevabını verdi.