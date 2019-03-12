İki araç çarpıştı: 6 yaralı

12.03.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Bulvarı üzerinde İbrahim BOLCAN (E-22) yönetimindeki GV 581 plakalı araç ile kuzey istikametine seyrettiği sırada, fuar alanı girişi önlerine geldiğinde yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip düz gitmekte olan Emrah AY (E-23) yönetimindeki JF 078 plakalı salon araca çarptı

Kaza sonucu yaralanan JF 078 plakalı araç sürücüsü Emrah AY ve ayni araçta yolcu olarak bulunan İsmail DAĞ (E-22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Nurten UCUZ (K-20) Yusuf YILMAZ (E-22) Yakın Doğu Hastanesinde, Delil TEKMANNURAY ise (E-22) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. İbrahim BOLCAN ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip sonra taburcu olduktan sonra tutuklandı

Polis soruşturması sürüyor