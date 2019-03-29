İki araç kafa kafaya çarpıştı!

Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde saat 18.20 sıralarında, trafik kazası meydana geldi. 58 yaşındaki, Osman Yerlikaya sürdüğü TLZ 276 plakalı araç ile Gaziköy istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti.
Yerlikaya’nın aracı o esnada karşı istikametten gelmekte olan 36 yaşındaki Bedir Yıldırım’ın sürdüğü KB 018 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu TLZ 276 plakalı araç sürücüsü Osman Yerlikaya ve KB 018 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Sefa Özerinç yaralandı.
Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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