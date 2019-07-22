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iki araç kundaklandı, 1 kişi tutuklandı

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iki araç kundaklandı, 1 kişi tutuklandı
iki araç kundaklandı, 1 kişi tutuklandı

 21.07.2019 tarihinde, saat 02:45 sıralarında, Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halindeki Duygu GİLANLIOĞULLARI’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali VAPUR’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı

 Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın ise arka kısmı yanarak zarar görüp  arka camı ısıdan patladı. 

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklandı.

FOTO: ARŞİV

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