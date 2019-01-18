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İki araç yüzyüze çarpıştı: 1 kişi yaralı

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İki araç yüzyüze çarpıştı: 1 kişi yaralı
İki araç yüzyüze çarpıştı: 1 kişi yaralı

 Girne -Alsancak Çevre Anayolu’nda dün akşam meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı.Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Polis’in BRT’ye verdiği bilgiye göre, Kaza Girne’de sakin 40 yaşındaki Hamza Uludoğan’ın HC 273 plakalı ile salon aracı ile Girne istikametine doğru seyrederken Şehit Orhan Durusoy sokağa dönüş yaptığı sırada meydana geldi. Hamza Uludoğan, sözkonusu sokağa dönüş yaparaken karşıdan gelen Zeytinlik’te sakin 38 yaşındaki Serkan Akkan yönetimindeki PZ 646 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu HC 273 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Ümmühan Uludoğan hafif yaralandı. Uludoğan, Girne Dr Akçiçek hastanesine kaldırılarak müşaade altına alındı.

Polis soruşturması sürüyor..

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