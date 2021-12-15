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İki Avrupa Ülkesinde Omicron Alarmı

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Danimarka ve Norveç, Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarındaki hızlı artışın önüne geçmek amacıyla katı Covid-19 önlemlerini hayata geçiriyor.
İki Avrupa Ülkesinde Omicron Alarmı

Dünya genelinde Omicron varyantıyla ilgili endişeler sürerken, Danimarka ve Norveç, Covid-19 önlemlerini artırma kararı aldı.

İki ülkeden yetkililer, Omicron varyantının hızlı yayıldığını ve muhtemelen birkaç gün içinde bazı AB ülkelerinde baskın varyant haline geleceğini belirtti.

Birçok ülkede vaka sayılarında düşüş eğilimi gözlemlenirken, iki İskandinav ülkesinde vaka sayılarındaki hızlı artış dikkat çekiyor.

VAKA SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Nüfusun yüzde 80'inden fazlasının iki doz aşı olduğu 5,8 milyon nüfuslu Danimarka, Omicron varyantının görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede günlük vaka sayısı, geçen haftaya göre iki kat artarak 7 bini geçti.

Vakalardaki hızlı artışı önlemeye çalışan Danimarka hükümeti, geçen hafta okulları kapattı, çalışma hayatı ve sosyalleşmeyle ilgili bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya koydu. Ayrıca üçüncü doz aşı uygulamasını hızlandırma kararı da alındı.

Norveçli yetkililer de, yeni önlemlerin işe yaramaması halinde Omicron varyantının etkisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısının iki kat artabileceği uyarısında bulundu. Ülkede bine yakın Omicron vakası tespit edilirken, hükümet sağlık çalışanlarına ve 45 yaş üstü vatandaşlara hızla yeni doz aşı yapılacağını duyurdu.

Ayrıca ülkedeki bar ve restoranlarda alkol satışı yasaklandı, uzaktan çalışma zorunlu hale getirildi, bazı kamusal alanlara girişler de kısıtlandı.

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