İki ayrı kaza, 2 motosiklet sürücüsü yaralandı!

Lefkoşa’da dün gece 02.30 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde, Stavros Kyriacou (E-70) yönetimindeki NMT 939 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Andreas Orfanides (E-70) yönetimindeki KYE 822 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan KYE 822 plakalı motosiklet sürücüsü Andreas Orfanides, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
-Girne’de trafik kazası… 1 yaralı,
Girne’de dün saat akşam 18.00 sıralarında Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Meryemay Cansu Şermet (K-23), yönetimindeki LD 243 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Şehit Ramiz Türen Sokak’a dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Demir (E-23) yönetimindeki UN 585 plakalı motosikletin önünü tıkayarak kazaya neden oldu.
Kaza sonucu yaralanan UN 585 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Demir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
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