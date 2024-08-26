İki ayrı kaza, üç yaralı!

26.08.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Çamlıköy-Cengizköy Anayolu üzerinde Mehmet CANİK (E-26) 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GH 045 plakalı araç ile seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet CANİK ve araçtaki yolcu Tolga KOZALAK (E-25) kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.
Dikkatsizliği sonucu bordür taşlarına çarpıp savruldu!
26.08.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Güzelyurt-Kalkanlı Anayolu üzerinde, Mert Efe TAŞTOKA (E-22) yönetimindeki JP 395 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağ tarafında bulunan bordür taşlarına çarpıp savrularak hendek içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Emine AYÇEN (K-20), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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