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İki ayrı ‘kırmızı bülten’ ile aranan İranlı da yasaklı göçmen ilan edildi!

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Bakanlar Kurulu, İran ve Ermenistan Interpol’ü tarafından ‘dolandırıcılık’ suçundan iki ayrı kırmızı bülten ile aranan Reza Tehranchi de yasaklı göçmen ilan etti.
İki ayrı ‘kırmızı bülten’ ile aranan İranlı da yasaklı göçmen ilan edildi!

Bakanlar Kurulu, İran ve Ermenistan Interpol’ü tarafından ‘dolandırıcılık’ suçundan iki ayrı kırmızı bülten ile aranan Reza Tehranchi de yasaklı göçmen ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve güvenlik raporu ışığında, 21.06.1989 doğumlu İran uyruklu Reza Tehranchi’nin TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen İran ve Ermenistan İnterpol’ü tarafından “Dolandırıcılık” suçundan 2 ayrı Kırmızı Bülten ile arandığından ülkesine iadesinin talep edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karsı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.”

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