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İki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3 yaralı

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Gönyeli ve Aslanköy-Paşaköy anayolunda meydana gelen trafik kazalarında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3 yaralı

Gönyeli ve Aslanköy-Paşaköy anayolunda meydana gelen trafik kazalarında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam Gönyeli’de Şehit Hüseyin Amca Caddesi’nde meydana gelen kazada yaralanan 49 yaşındaki Serkan Uzun yoğun bakımda müşahede altına alındı.

Kaza, Uzun’un EZ 732 plakalı salon aracıyla Gönyeli şehir merkezine seyrettiği sırada yoldan çıkmasıyla oldu. Toprak bankete düşen araç yol üstündeki köprünün beton setine çarparak yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Yaralanan araç sürücüsü Serkan Uzun’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan dün saat 11.00 sıralarında Aslanköy-Paşaköy anayolunun 0 ila 1’inci kilometreleri arasında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

21 yaşındaki Yousıf E.Y. Elfaki yönetimindeki ZPZ 142 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada ağıllar bölgesine yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Toprak sete çarpıp takla atan aracın sürücüsü Elfaki ve araçtaki yolcu 23 yaşındaki Soulheil Eidou yaralandı. Yousıf E.Y. Elfaki ile Soulheil Eidou’nun tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

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