İki ayrı yangından 9 dönüm tarla küle döndü

07.05.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Çayönü köyünün güney kısmındaki arazide muhtemelen elektrik trafosundan atılan kıvılcımdan dolayı yangın çıkan yangın sonucu Mustafa YAHYA’ya ait 3 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zara gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüdü.
Yine 07.05.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe - Atlılar yolu üzerinde bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu İsmail GÜRSOY’a ait 6 dönümlük biçilmemiş buğday, Cemal ATAMERT’e ait 7 adet rulo buğday sano balyası yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisten yapılan açıklamaya göre her iki yangınla da ilgili soruşturma sürüyor.
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