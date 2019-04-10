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İki ayrı yerde iki kundaklama

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Güney Kıbrıs’ta dün, iki ayrı yerde araçların kundaklandığı bildirildi. (foto - arşiv)
İki ayrı yerde iki kundaklama

Fileleftheros gazetesi, kundaklamalardan birinin “Ayios Dometios” (Aydemet) bölgesinde yaşandığını ve saat 20.50 civarında meydana gelen olaya göre, 58 yaşındaki bir Rum’un aracının kül olduğunu yazdı.

Gazete, bir diğer kundaklamanın da “Astromeriti” (Astromerit) köyünde sabaha karşı saat 01.15 civarında meydana geldiğini ve olayda, 67 yaşındaki bir Rum’un aracının tamamen yandığını kaydetti.
Habere göre her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

GÜMRÜKSÜZ SİGARAYLA YAKALANDI

Gazete, bir diğer haberinde de, Lefkoşa Rum Kesimi’nde sakin 53 yaşındaki bir Rum’un, rutin polis kontrolleri sırasında, tasarrufunda 18 karton gümrüksüz sigarayla yakalandığını yazdı.
Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve sigaralara el konduğu belirtildi.

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