İki ayrı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda 03 Eylül Perşembe günü açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Sanatçı Alexey Utkin’e ait eserlerden oluşan “Kıbrıs Manzarası ve Mutelifleri” ile Sanatçı Asgat Dinikeyev’e ait eserlerden oluşan “ Zaman Şiiri ” adlı iki ayrı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda 03 Eylül Perşembe günü açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek, Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev’e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi 03 Eylül 2020 Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ulusal ve Uluslararası birçok sergiye katılmış olan sanatçı Alexey Utkin’e ait 20 eserden oluşan “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” adlı sergi ile yine sanatçı Asgat Dikineyev’e ait 20 eserden oluşan “Zaman şiiri” adlı iki ayrı kişisel resim sergisi Tıp Fakülseti sergi salonunda saat 09.30’da açılacak. AlexeyUtkin kimdir? 1949 yılında Rusya'da dünyaya gelen sanatçı, 1969 yılında Almatı’daki sağır çocukların eğitim aldığı 1 Numaralı yatılı okuldan, ardından 1985 yılında Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nden mezun oldu.1999 yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katıldı. Bunlardan bazıları; 1989- "RIVIERA DEL CONERO "Uluslararası Karikatür Sanat Sergisine katıldığı için katılım sertifikasını aldı, İtalya. 2000- Uluslararası sağır sanatçılarının sanat sergisi. Roma, İtalya. 2002- Uluslararası Sanat Festivali “Tanrı Umay 2002”, Almatı; Uluslararası Sanat Festivali “Sağırların Yolu-2”, ABD, Washington. 2010-“Astana'yı Keşfetmek” grafik kişisel sanat sergisi, Kulanshi Modern Sanat Merkezi. 2013- Sağır sanatçılarının uluslararası sanat sergisi "Ruh tarafından duyulan dünya", St.Petersburg, Rusya 2016- Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 25. yıldönümünde düzenlenen kişisel sanat sergisi “Benim aşkım Almatı”, A. Kasteyev Devlet Sanat Müzesi, Almatı. 2019- Güzel sanatlara katkı madalyası, Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği, Almatı. Resmin benzersizliği ve samimiyeti için Avrasya Uluslararası Ödülü’ne aday gösterildi..