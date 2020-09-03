İki ayrı kişisel resim sergisi YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonunda  Dr. Suat Günsel’in katılımıyla açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Sanatçı Alexey Utkin’e ait eserlerden oluşan “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ile Sanatçı Asgat Dinikeyev’e ait eserlerden oluşan “Zaman Şiiri” adlı iki ayrı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in katılımıyla açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev’e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in katılımıyla açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen Alexey Utkin ve Asgat Dinikeyev’e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi açılışına; Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dekanlar, Enstütü Müdürleri, Öğretim Üyeleri ve sanatçılar katıldı.

Asgat Dinikiyev; “Bir çok güzel anları burada yaşayarak, bir çok anı biriktirdim.”

Sanatçı Asgat Dinikeyev açılışta yaptığı konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel ve katılımcılara seslenerek; “Sayın Dr. Suat Günsel, konuklar, meslektaşlar; zaman ayırıp sergilerimize gelebildiğiniz ve bu anın mutluluğunu bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çalıştaya katılmak için 20 günlüğüne geldiğim Kıbrıs’ta 7 ay kalmış olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu süre zarfında burada bir çok güzel anlar yaşayarak, bir çok anı biriktirdim.

Sayın Dr. Suat Günsel’e beni davet ederek benzersiz ve muhteşem Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin bir parçası olma fırsatı tanıdığı için şükranlarımı sunarım. Ayrıca, bu projede yer alan profesyonel ekibinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese sağlık, refah ve başarılar dilerim.” Dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bir ülke çeşitli alanlarda yetiştirdiği sanatçıların eserleri ile tanınır ve saygınlık kazanır”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, sanat bir toplumun ortak değerler yaratmasında en etkili yol olup aynı zamanda bir ülkenin tanıtılmasında en etkin en önemli ve en ilgi çekici araçlardan birisi olduğunun altını çizerek; “Bir ülke çeşitli alanlarda yetiştirdiği sanatçıların eserleri ile tanınır ve saygınlık kazanır” dedi.

Prof. Şanlıdağ; “Kazakistan'ın çağdaş sanatçıları bütün sanat dallarında, kendi kültürlerinden yola çıkarak özgün eserler yaratabilme çabasındadırlar. Böylece bir taraftan ulusal bilincin gelişmesine katkıda bulunurken, diğer taraftan dünya sanat çevrelerine de özgün eserler sunarlar. Bugün de o sanatçıların sergisinde bir aradayız. Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılmış ve ülkesinde en güzel manzara resimleri çizen sanatçı Alexey Utkin’e ait 20 eserden oluşan “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” adlı sergi ile Tataristan ve Kazakistan Devlet Sanatçısı unvanı sahibi ve bir çok ödüle sahip sanatçı Asgad Dinikiyev’e ait 20 eserden oluşan “Zaman Şiiri” adlı iki ayrı kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Her iki sanatçı da Üniversitemiz tarafından Gümüş Anahtar ödülüyle onurlandırılmışlardı. Şimdi ise Alasya ödülleri kapsamında Uluslararası Resim Sanatçılarına verilen Uluğ Beg ödülü takdim edilecek. Bu sergilerle birlikte Kıbrıs modern sanat müzesi projesi kapsamında düzenlenen sergi sayısı 356’ya ulaşıyor. Bu vesileyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne yapmış oldukları katkılarıyla genelde tüm sanatçılarımıza bugün özelinde ise her iki sanatçımıza üniversitemiz adına teşekkür eder iyi seyirler dilerim” ifadelerini kullandı.

Ödüller takdim edildi, sergi kurdelesi kesildi

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sanatçı Alexey Utkin ile Asgad Dikiniyev’e Alasya ödülleri kapsamında Uluslararası Resim Sanatçılarına verilen Uluğ Beg ödüllerini takdim etti. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 11 Eylül 2020 Cuma gününe kadar hafta içi saat 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.