İki Bakanlığın Elektriği Kesildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, borç nedeniyle Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının elektriklerinin kesildiğini açıkladı.
Özkıraç, Milli Eğitim Bakanlığının da elektriğinin kesildiğini ancak geri bağlandığını söyleyerek, yarından itibaren kesintilerin durmadan devam edeceğini vurguladı.
El-Sen Başkanı Özkıraç, yarın saat 10.00’da bir basın toplantısı düzenleyeceklerini de aktardı.
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