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İki belediye başkanı görevden alındı gerekçesi ne?

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T.C. İçişleri Bakanlığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu'nun Ünye ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ı görevden aldı.
İki belediye başkanı görevden alındı gerekçesi ne?

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi. AK Partili iki başkan hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 

Küçük, 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde parti çalışmalarına kasıtlı olarak katılmadığı ve AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediğinden tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilerek ihraç edilmişti.

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