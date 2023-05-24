İki Bölgede Yangın Çıktı

1. 24.05.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Sanayi Tesisleri içerisinde, park halinde bulunan belediyeye ait çöp kamyonunun muhtemelen ön kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu çöp kamyonunun kabin kısmı, koltukları, ön göğüs kısmı, elektrik aksamları ve motor kısmına giden plastik aksamlar tamamen yanmıştur. Soruşturma devam etmektedir.
2. 23.05.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Kozanköy’de, Cami Tarlası mevkiinde bulunan bir tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 10 dönümlük alandaki biçilmemiş buğdaylar yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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