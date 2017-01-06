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“İki bölgelilik ve siyasi eşitlik şart”

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“İki bölgelilik ve siyasi eşitlik şart”
Erenköy Mücahitler Cemiyeti, Kıbrıs’ta bulunacak çözümde iki bölgelilik ve siyasi eşitliğin şart olduğunu belirtti.

Cemiyet Yönetim Kurulu, önceki gün olağanüstü toplanarak Kıbrıs görüşmelerini genel hatları ile değerlendirdi.

Cemiyet Başkanı Mustafa Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, toplumlararası görüşmelerin vatandaşların hassasiyetleri dikkate alınarak sonuçlanmasını istediklerini kaydetti.

Varılacak anlaşmanın mutlak surette Anavatan Türkiye tarafından garanti edilmesi, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçilmemesi ve sulandırılmaması gerektiğini kaydeden Arıkan, iki bölgelilik ve siyasi eşitliğin şart olduğunu da kaydetti.

“Dört özgürlükle” toprağın ve Kıbrıs Türklerinin egemenliğinin erozyona uğratılmaması için varılacak anlaşmanın AB’nin birincil hukuku olması gerektiğini de ifade eden Arıkan, dönüşümlü başkanlığın da eşit sürelerle olmasının önemine işaret etti.

Arıkan, toprak konusunun sınır düzenlemesi ve mümkün olduğu kadar yeniden göçmen yaratmaması anlayışıyla çözülmesi, bölgede yaşanan insanlık dışı vahşet karşısında AB ve BM’nin acizlik içinde olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Arıkan, görüşmelerin kritik aşamasında birlik ve beraberliğin korunması çağrısında da bulundu.

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