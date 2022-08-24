İki bölgesel Fed bankası iskonto faizini tam puan artırma yönünde oy kullandı

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı iskonto faiz toplantısı oylamasına ilişkin tutanaklarda, St. Louis ve Minneapolis Fed yöneticilerinin iskonto faizinde 100 baz puanlık bir artış için oy kullandıklarını belirtti.

Yayımlanan tutanaklara göre, bankanın 12 şubesinin 9’u iskonto faizinde 75 baz puanlık bir artış için oy kullanırken, Kansas City Fed yöneticileri 50 baz puanlık bir artış önerisinde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 27 Temmuz'da oybirliğiyle, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı. Fed aynı oranda iskonto oranını yüzde 2,50 seviyesine yükseltmişti.