İki bütçe daha komitede geçti!

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Kamu Hizmeti Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri oybirliğiyle onaylandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00’da toplanan komite 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine devam etti.

Komite, bugünkü görüşme programı uyarınca ilk olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Bütçesini görüştü ve Kamu Hizmeti Komisyonu için öngörülen 25,089,000 TL tutarındaki ödeneği oybirliğiyle onayladı.

Komite daha sonra İçişleri Bakanlığı Bütçesini ele aldı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde öngörülen 1,047,526,860 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğuyla kabul etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı Bütçelerinin Komitedeki görüşmeleri esnasında Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile birlikte Maliye Bakanlığı ve bütçeleri görüşülen ilgili kurumların bürokratları hazır bulundular.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Dr. Özdemir Berova, Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Armağan Candan ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers katıldı.