İki ceset çıkarıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, şahsın, itfaiye ekiplerince bu sabah Ciklos mevkiinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu belirtildi.

Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç da olay yerine geldi.

Polis ve İtfaiye ekipleri cesedin alınması için çalışma yürütüyor…Uzun süren uğraşlar sonucunda AKUT ve itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini çıkardı. Ceset ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Araçtaki 2 kişinin akıbeti ise halen belli değil...



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.