İki çiftlikte kanatlıların imha edilmesine başlandı

Kanatlıların imha edilmesine dün başlandığını ancak hava şartlarından ötürü tamamlanamadığını yazan Fileleftheros gazetesi, imhanın ardından dezenfeksiyon sürecinin başlayacağını kaydetti.



Dün iki çiftliğin etrafındaki 3 kilometrelik koruma alanında bulunan üç çiftlikten epidemiyolojik araştırma yapılması için numuneler alındığını da belirten gazete, kuş gribi vakalarının nedeninin göçmen kuşlar olmasından ötürü çiftliklerin etrafındaki 10 kilometrelik alanda bulunan ve kümes hayvanları yetiştirilen başka çiftliklerden de numuneler alınacağını ifade etti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi Müdür Yardımcısı Yannos İoannu ise “ACTIVE’e” yaptığı açıklamada, kuş gribi tespit edilen çiftliklerde, su kuşları ve kanatlıların etrafı çevrili fakat üzeri kapalı olmayan yerlerde tutulduklarını, bu yüzden de yabani kuşların buralara yaklaştığını ve kuş gribini taşıdığını ifade etti.

Gazete, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın bugün saat 12:00’de kuş gribiyle ilgili olarak tüm müdahil tarafları bir toplantıya çağırdığını da ekledi.