İki Cinayet de Birbirinin Aynısı! Halil Falyalı Suikasti, Akıllara Ömer Lütfü Topal'ı Getirdi

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastine ilişkin hem Kıbrıs'ta hem İstanbul'da belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

"Söylemez Kardeşler" çetesinin lideri Mustafa Söylemez ve iki adamı sorgulanırken, Falyalı'nın öldürülmesi akıllara "Kumarhaneler Kralı" Ömer Lütfü Topal cinayetini getirdi.

T opal, 1996 yılında Falyalı gibi tam da evine ulaşmak üzereyken kalaşnikoflu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulmuştu.

Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, hafta başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti.

Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı.

KIBRIS VE İSTANBUL'DA 3'ER KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Falyalı'ya yönelik saldırının ardından saldırganların kullandığı öne sürülen kiralık aracın şoförü Ömer Tunç, Kıbrıs'ta tutuklandı. Ada'yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul'da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı. Ekipler, "Söylemez Kardeşler" çetesinin beyni Mustafa Söylemez ve iki adamını gözaltına aldı. Söylemez ve 2 kişinin sorgusunun İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

SÖYLEMEZ, SABAHA KARŞI KIBRIS'TAN AYRILMIŞ

Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in, cinayet güzergahında bulunan ve Ömer Tunç isimli şüphelinin kullanımındaki aracı kiralayan isim olduğu saptandı. Söylemez'in cinayetten 9 saat sonra gece 04.00 uçağıyla İstanbul'a dönmesi de "Söylemez kardeşler" üzerindeki şüpheyi artırdı. KKTC'de ve Türkiye'de soruşturma iki yönlü sürdürülürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Falyalı cinayetiyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

KAMERALARIN ÇOĞU ÇALIŞMIYOR

Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için KKTC emniyet birimlerinin çalışması sürerken, Türkiye'den güvenlik güçleri de operasyona önemli destek veriyor. Karanlık bir bölgede saldırıya uğrayan Falyalı'nın öldürüldüğü bölgede 4 ayrı güvenlik kamerası bulunduğu, bunlardan 3'ünün çalışmadığı belirlendi.

"OLDUKÇA PROFESYONEL BİR SUİKAST"

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında Falyalı cinayet gecesini "Suikastte kullanılan teknik, terör örgütlerinin de kullandığı bir teknik. Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş sisteminde hedefteki kişinin kurtulma oranı yüzde 1 bile değil. Oldukça profesyonellik gerektiriyor. Falyalı tehdit aldığını biliyor belli ki. Ailesini zırhlı araca bindiriyor, kendisi önden başka bir araca biniyor. Saldırganlar onun hangi araçta olduğunu, otelinden kaçta çıktığını, kullandığı güzergahı biliyor. En ilginci de çapraz ateşe tutulduğu yer, evine 200 metre kala oldukça dar bir köşede. Araçla önünü kesiyorlar, arkadan da diğer aracın, korumaların gelmesini engelliyorlar." sözleriyle anlattı.

ÖMER LÜTFÜ TOPAL CİNAYETİNİ AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan otel, casino, sanal bahis gibi karanlık birçok faaliyeti bulunan Halil Falyalı'nın öldürülmesi akıllara Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayetini getirdi. 28 Temmuz 1996 gecesi Halil Falyalı gibi tam da evine ulaşmak üzereyken kalaşnikoflu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulan Ömer Lütfü Topal cinayetiyle Falyalı cinayeti arasındaki benzerlik neredeyse cinayetlerin birebir kopya yöntemle işlendiğini gösterdi. Ömer Lütfü Topal cinayetinde saldırganlar kullandıkları kalaşnikofları olay yerinde bırakarak kaçtı. Ancak Halil Falyalı cinayetinde polis 50'den fazla boş kovan buldu. Topal'ın ölümü, sanıklar delil yetersizliğinden beraat edince faili meçhul olarak kaldı.