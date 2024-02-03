  • BIST 8665.68
  • Altın 1996.725
  • Dolar 30.4854
  • Euro 32.9256
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

İki çocuğun yaralandığı kazaya ilişkin polisten açıklama!

» »
Ziyamet’te Atatürk Caddesi üzerinde saat 12.35 sıralarında bisiklet sürek çocuklara araba çarpmıştı.
İki çocuğun yaralandığı kazaya ilişkin polisten açıklama!

Ziyamet’te Atatürk Caddesi üzerinde saat 12.35 sıralarında bisiklet sürek çocuklara araba çarpmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Ziyamet’te sakin Enhar Temel’in (E-10) kullanımında bulundurduğu ve demir iskelet kısmında Ziyamet”te sakin Ensar Kızıl’ın oturduğu (E-9) bisiklet ile 01 Mayıs Sokak’tan gelip kavşakta durmayarak Atatürk Caddesi’ne girmesi sonucu bisikletin ön tekeri ile o esnada batı istikametinden gelip doğu istikametine gitmekte olan Soner Mihmat (E-58) yönetimindeki LF 029 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu hasar ve yaralanma ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, Enhar Temel ve Ensar Kızıl’ın olay mahalline gelen ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü Sürücülerin Yol Açtığı Kaza: Gönyeli ve Girne'de Ayrı Trafik Olayları03 Şubat 2024 Cumartesi 11:38
  • KKTC'de Son Uyuşturucu Operasyonları: Üç Ayrı Olayda Toplam Beş Şüpheli Tutuklandı"03 Şubat 2024 Cumartesi 11:32
  • Güzelyurt'ta Araç İçinden Hırsızlık: İkinci Zanlı da Yakalandı03 Şubat 2024 Cumartesi 11:23
  • Hellim ihracatının 2024 Haziran’a kadar başlamasını amaçlanıyor03 Şubat 2024 Cumartesi 11:09
  • Trafiğe bir can daha!03 Şubat 2024 Cumartesi 10:20
  • Resmi Gazete’de yayımlandı! Somun ekmeğe indirim…03 Şubat 2024 Cumartesi 10:19
  • Sağanak yağmur etkili olacak03 Şubat 2024 Cumartesi 10:17
  • Akansoy: Çözüm için tek zemin federasyondur02 Şubat 2024 Cuma 17:39
  • 50 yaşında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu02 Şubat 2024 Cuma 17:08
  • AB’den Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne 2,5 milyon Euro ek yardım02 Şubat 2024 Cuma 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti