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İki çocuğunu öldüren YouTuber 40 yıl hapis cezası aldı

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ABD'de yaşayan YouTuber Alyssa Anne Dayvault, iki çocuğunu öldürdüğü suçlaması ile yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İki çocuğunu öldüren YouTuber 40 yıl hapis cezası aldı

ABD'de yaşayan YouTuber Alyssa Anne Dayvault, iki çocuğunu öldürdüğü suçlaması ile yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dayvault 2017 ve 2018 yıllarında biri kız diğeri erkek olmak üzere dünyaya getirdiği 2 çocuğu da doğumdan hemen sonra çöpe atarak öldürdü.

Bebeklerin bulunması üzerine yapılan ihbarlar sonucu Dayvault hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Dayvault, davanın ekim ayındaki duruşmasına katılmadı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan karar duruşmasında ise Dayvault da hazır bulundu. Mahkeme heyeti Dayvault’un kasıtlı olarak cinayet işlediğine hükmederek 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Ruh sağlığı bozuk"

Kararın açıklanmasıyla gözyaşlarına boğulan Dayvault, pişman olduğunu söyleyerek kararın tekrar değerlendirilmesini istedi. Dayvault, “Böyle bir şey yapmak istememiştim. Kimseye zarar veren bir insan değilim. Çok büyük bir hata yaptım. Bir daha kimseye, özellikle de bir çocuğa böyle bir şey yapmam” ifadelerini kullandı.

Dayvault’un avukatı müvekkilinin o dönem ruh sağlığı sorunları yaşadığını savunsa da, mahkeme kadının cezasında indirime gitmedi.

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