İki çocuk babası, 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulundu

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24.08.2024 tarihinde 02.15-04.00 saatleri arasında Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanı içerisinde orada misafir olarak bulunan zanlının aynı iş yerinde babasına yardım eden 16 yaşındaki kıza, dükkanda kimsenin olmadığı bir sırada ‘sana 600 TL vereyim hem alt hem üst al, tişörtü ne renk alacaksın siyah alma, pembe yada beyaz al, ipli alacak mısın’ diyerek, cinsel taciz suçu işlediğini söyledi.

Polis, 16 yaşındaki kızın zanlıya ne demek istediğini sorması üzerine sütyen al dediğini ifade etti.

Polis, zanlının cinsel tacizde bulunduktan sonra 16 yaşındaki kızın sağ elinden öpüp bir öpücüğü hakketmedim mi diyerek belinden tutup kendine çekerek cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının genç kıza verdiği 600 TL paranın emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 25 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen cinsel saldırı davasını kabul ederken, cinsel taciz suçunu kabul etmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 2 çocuk sahibi olduğunu, eşinden ayrı yaşadığını, ailesinin Türkiye’de olduğunu, kendisinin ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıyı ülkeye bağlayan tek şeyin çalışma izni olduğunu, yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Mehmet Özyay, bir ay daha dolmadan yaşanan üçüncü cinsel saldırı ve cinsel taciz suçu olduğunu, bu tür suçların yaygınlaşarak, artmaya devam ettiğini belirtti.

Özyay, geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa kaza Mahkemesinin cinsel saldırı suçuna 6 ay hapis cezası verdiğini belirterek, zanlının aleyhine getirilen cinsel saldırı davasını kabul ettiğini, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu, her ne kadar çalışma izni bulunsa da tüm ailesinin Türkiye’de olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini söyleyerek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Yalandır, iftiradır, iç çamaşırı olayı yok” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.