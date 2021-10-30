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İki doz Biontech aşısı olmuş gönüllülerde de Turkovac etkinliğini araştırılacak

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Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın hatırlatma dozu olarak etkinliğini test etmek amacıyla 28 ilde 41 merkezde yapılan Faz 3 klinik çalışması devam ediyor.
İki doz Biontech aşısı olmuş gönüllülerde de Turkovac etkinliğini araştırılacak

Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın hatırlatma dozu olarak etkinliğini test etmek amacıyla 28 ilde 41 merkezde yapılan Faz 3 klinik çalışması devam ediyor.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı Doç. Dr. Dinç, 2 doz Sinovac aşısı olmuş, 18-60 yaş arası kadın ve erkek gönüllülerin çalışma kapsamında olduğunu söyledi.

Gönüllünün Covid-19 enfeksiyonu geçirmemiş olması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Dinç, “Kontrol altında olabilir, ama kontrol altında olmayan kronik hastalığı olan gönüllüleri çalışmaya dahil edemiyoruz. Kullandığı ilaçları sorguluyoruz. Sigara öyküsünü sorguluyoruz. Ve 2’nci doz Sinovac aşısından sonra en az 3 ay en fazla 9 ay geçmiş olması gerekiyor. Aşı uygulamasından sonra tarama için kanlarını alıyoruz. Ve bize 4 kez daha gelmeleri gerekiyor. Bu vizitlerde de aşının antikor cevabı açısından etkinliğini ölçüyoruz” dedi.

“GÖNÜLLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Doç. Dr. Dinç, gönüllü sayısının 600’e ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

“Her geçen gün artıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Gönüllülerimizin bu çalışmaya katkısı çok kıymetli; özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca bu çalışma sadece Ankara’da veya sadece Ankara Şehir Hastanesinde yürüyen bir çalışma değil.

Türkiye’de 28 ilde 41 merkezde yürüyen çok merkezli bir çalışma. Onların katkısı bu açıdan çok önemli. Biz ne kadar çalışırsak çalışalım; gönüllü olmadığı sürece, yeterli sayıyı sağlayamadığımız sürece, çalışmayı ilerletmemiz mümkün değil.”

“HATIRLATMA DOZU OLARAK ETKİNLİĞİNİ ÖLÇECEĞİZ”

Doç. Dr. Dinç, bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkının açık etiketli oluşu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yani gönüllü kendisine hangi aşı yapılacağını biliyor. Onun tercihine sunuyoruz; Sinovac mı olmak istersiniz TURKOVAC mı olmak istersiniz diye. Burada amaç Sinovac ile TURKOVAC’ın etkinliğini karşılaştırmak ve çok hızlı bir şekilde TURKOVAC aşımız için acil kullanım onayı almak. TURKOVAC bizim yerli ve milli aşımız.

Yan etki açısından daha önceki çalışmalarda test edildi. Ve güvenli olduğu gösterildi. Bundan sonra aşının etkinliğine bakacağız. Etkinlik de diğer aşılarla karşılaştırılarak yapılıyor. Bu çalışmalar hem naif gönüllülerde; yani hiç aşılanmamış bireylerde TURKOVAC etkinliğine bakıldı ki bununla ilgili veriler de çok yakında yayınlanacak.

Bir de hatırlatma dozu olarak etkinliğini ölçeceğiz ki aşımız bir an önce acil kullanım onayı alsın ve ülkemizde kullanımına başlansın. Dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi aşımızla yola devam etmek istiyoruz.”

BİONTECH OLANLARA DA TURKOVAC 

Doç. Dr. Dinç, TURKOVAC için çok farklı çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

“TURKOVAC aşısının hem naif kişilerde etkinliğini hem de hatırlatma dozu olarak etkinliğini ölçüyoruz. Bununla ilgili farklı çalışmalar da tasarlanıyor. Bakanlığımızın bu konuda farklı yaklaşımları da var. Çünkü şöyle ki Türkiye’de tüm popülasyon Sinovac ile aşılanmadı.

BioNTech ile aşılanan da çok ciddi bir kesim var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bakanlığımızın onayı ile izinler çıktıktan sonra 2 doz BioNTech aşısını olmuş gönüllülerde de TURKOVAC etkinliğini araştıracağımız bir çalışma başlatacağız.”  DHA

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