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İki Doz Biontech Üzerine TURKOVAC Yaptırılabilecek

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TC Sağlık Bakanlığınca iki doz Biontech aşısının üzerinden 90 gün geçmiş vatandaşlara istemeleri halinde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC uygulanmasına dair çalışma başlatıldı.
İki Doz Biontech Üzerine TURKOVAC Yaptırılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocai 2 doz Biontech aşısı olmuş vatandaşlar istemeleri halinde Türkiye'deki 5 merkezde hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olabileceklerini açıkladı.

“TOPLAM 5 MERKEZDE YAPILACAK”

Konu hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC Faz-2 B Çalışma Koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, şunları söyledi:

“Bugünkü çalışmamız geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 2 doz Biontech sonrası 90 gün geçen gönüllülerde TUTKOVAC hatırlatma dozunu yapacağımız Faz-2B bir çalışma. Bu çalışma kapsamında dediğimiz gibi 2 doz Biontech aşısı yapılmış ve üzerinden 90 gün geçen gönüllülerimize TURKOVAC yapıyoruz.

Burada çalışmamız açık etiketli, yani gönüllü istediği aşıyı tercih edebilecek. İki kollu bir çalışma ve toplam 5 merkezde yapılacak. Bu merkezler Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde olmak üzere İzmir ve İstanbul'dan 3 merkez ile toplamda 5 merkezde yapılacak. Çalışma iki kollu dememizin sebebi, burada malumunuz aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma firmasında üretilen bir aşı.

Bu çalışmada iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'da üretilen kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Bu da her iki kolda 517 gönüllü olmak üzere toplam bin 34 gönüllüye ulaşarak çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde çalışmamızın tamamlanmasını bekliyoruz. Ama bu çalışmanın daha kısa süre içerisinde biteceğini tahmin ediyoruz. Biontech çalışmamız gönüllülerini bekliyor.”

TURKOVAC çalışmasının diğer kollarda da devam ettiğini belirten Doç. Dr. Ateş, “Bundan sonra tabii ki TURKOVAC ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru ergenlerde TURKOVAC uygulama çalışmamız olacak. Primer bir çalışma olacak bu. Bunu müteakiben önümüzdeki hafta da gebelerde aşılama çalışmamıza başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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