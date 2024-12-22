  • BIST 9724.5
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.1895
  • Euro 36.7272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

İki Eğitim Devi Güçlerini Birleştirdi!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, akademik ve bilimsel alanda yaptığı güç birliğini yeni iş birliği protokolü ile tazeledi!
İki Eğitim Devi Güçlerini Birleştirdi!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, akademik ve bilimsel alanda yaptığı güç birliğini yeni iş birliği protokolü ile tazeledi!

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile imzaladığı protokoller ile uluslararası iş birliği ağını güçlendirmeye devam ediyor. Üniversite rektörlerinin katılımı ile düzenlenen protokol töreninde Yakın Doğu Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesindeki KKTC Engelsiz Bilişim Platformu öncülüğünde düzenlenen “Engelsiz Bilişim Günleri” kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye ve KKTC yükseköğretimini güçlendirecek akademik iş birliği protokolü imzalayarak, uzun yıllardır devam eden güç birliklerini tazeledi.

İmza töreninde Prof. Dr. Rana Kibar’a Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emine Ay eşlik ederken, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a üniversitenin Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever eşlik etti.

Eğitim programları geliştirilerek, kültürel etkileşim ve sosyal dayanışma desteklenecek!

Üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak olan protokol, akademik, kültürel ve sosyal iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler hayata geçirilecek. Ayrıca, üniversiteler arasında ortak eğitim programları geliştirilerek, kültürel etkileşim ve sosyal dayanışma da desteklenecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Uzun süredir devam eden güçlü iş birliğimiz, sürdürülebilir bir noktaya taşındı.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın yalnızca akademik alanla sınırlı kalmayıp, bilimsel iş birlikleri, proje odaklı çalışmalar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi gibi birçok önemli konuyu kapsadığını vurguladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile uzun yıllara dayanan uyumlu bir iş birliğimiz var. Bu güçlü ilişkiler, bugün sürdürülebilir bir noktaya taşınmış bulunuyor” dedi. Engelsiz Bilişim Günleri gibi farkındalık oluşturan etkinliklerin önemine de değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu tür etkinlikler vesilesiyle bir araya gelerek, sorunları yaşayan bireylerin sesi olmaya ve onların yaşadıkları zorlukları daha güçlü bir şekilde dile getirmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Rana Kibar: “Protokolün, her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum!”

KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, “Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğinin bu kadar uzun süredir devam ediyor olması, üniversitelerimiz arasındaki güçlü uyumun da bir göstergesi. Elde edilen olumlu sonuçlar, bu çabaların ne denli verimli olduğunu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

İmzaladıkları protokolle, Yakın Doğu Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye de aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Rana Kibar, “Protokolün, her iki üniversiteye de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birlikte daha pek çok başarılı projelere imza atmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda Başkan vekili Behzat Özçete21 Aralık 2024 Cumartesi 11:50
  • Simon Aykut’un davası 13 Ocak tarihine ertelendi21 Aralık 2024 Cumartesi 10:51
  • Ercan’da radarlardaki arıza…21 Aralık 2024 Cumartesi 09:59
  • Bu gece denizde ve karada fırtınamsı rüzgar bekleniyor21 Aralık 2024 Cumartesi 09:55
  • Şenkul: Kentin 6 noktasında ‘su’ için altyapı çalışmaları başladı20 Aralık 2024 Cuma 14:23
  • Bütçe maratonu bugün sona eriyor20 Aralık 2024 Cuma 14:13
  • 33 sendikadan genel grev uyarısı20 Aralık 2024 Cuma 13:55
  • Keçilerine zarar verdiği gerekçesiyle köpekleri av tüfeğiyle vurdu!20 Aralık 2024 Cuma 13:48
  • Arıklı: Şehitlerimiz, özgürlük ve varoluş mücadelemizin en kıymetli sembolleridir20 Aralık 2024 Cuma 13:37
  • Lefke’de Alkollü Sürücü Beton Sete Çarptı20 Aralık 2024 Cuma 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti