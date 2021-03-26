İki elti aynı anda, aynı adama kaçtı!

Esra Erol'un programında ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

İki elti aynı adama aynı anda nasıl kaçık?

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.



Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Eşi kaçan Mehmet Duman olay gününü böyle anlattı:

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.

Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum 'Neden bu adamın telefonu sende?' diye.

'Pazara gidiyoruz' diye çıktılar

'Borç yüzünden aradı beni. Benim kimseye borcum yok deyip telefonu kapadım sonra' dedi. Ben de kapattım konuyu ve işe gittim. Pazara gidiyorum diye evden yengemle çıkan eşim daha sonra eve dönmedi. Ardından kardeşimin eşinin de geri dönmemesi üzerine ikisinin birlikte kaçtığını düşündük.

Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.

Yengemin Muammer Ay'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar.

Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim.

"Antalya'ya gittiklerini duydum"

Duman, "Araştırdıktan sonra eşim ve yengemin daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtıklarını öğrendik. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi. Mehmet Duman boşanmak istediğini de dile getirdi.