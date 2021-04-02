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İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay ilk kez konuştu

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İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' ortaya çıktı ve her şeyi anlattı.
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay ilk kez konuştu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye’nin gündemine oturdu.

İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.  Sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan yufkacı Muammer konuştu.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay, şunları söyledi:

"Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi. İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik. Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik."

Yufkacı Muammer Ay, Fatsa'dan Antalya'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi. Bu kişilerin Antalya'da 10 gün kendilerini aradığını ancak bulamadığını da belirten Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" ifadelerini kullandı.

'Hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan'

Muammer Ay kendisinin sadece gözlüklü olan Hamide Duman ile aralarında ilişki olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyledi. Diğer elti Hamide Duman ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirten Ay, "Hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan. Küçük Hamide'nin çocuğu hasta imiş. Önceki gün gitmek istediğini söyledi. Ben de 'gidebilirsin 'dedim. Bizden ayrıldı. İstanbul'a gitti. Televizyon programına katılıp çocuğunun yanına gidecek" diye konuştu. 

Muammer Ay , başlarına bir şey gelmemesi için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını da kaydetti.

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