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İki engelsiz projesi için ilk adım atıldı

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İki engelsiz projesi için ilk adım atıldı
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğu ve Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nın işbirliğinde iki proje için ilk adımı attı.

“Engelsiz Kent Meydanı” ve “Mustafa Çelik Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması” için protokol imzalandı.

Protokol imza töreni K.T Ortopedik Özürlüler Derneği’nde gerçekleştirildi. Projelere Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış’ın imza koydu.

Mimarlar Odası ile proje, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile de yarışmanın ana sponsorluğu için imzalanan protokollerde hedefin, sözkonusu projelerin kısa sürede tamamlanması olduğu, halkın da desteğinin beklendiği belirtildi. Projelerden sadece engellilerin değil tüm halkın yararlanacağı da ifade edildi.

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