  • BIST 2.551,15
  • Altın 988.945
  • Dolar 17.8332
  • Euro 18.2638
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

İki Farklı Bölgede Hırsızlık

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 24.07.2022 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin açık durumdaki penceresinden içeriye girilmiş ve içerisinden cep telefonu çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.B.W.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 13-15.07.2022 tarihleri arasında ve 23.07.2022 tarihinde, İncirli köyünün batı ve güney kısımlarında bulunan iki farklı şahısa ait araziler içerisinden; iki adet banyo küveti, 70 adet bahçe fiskiyesi, merdiven, akaryakıt tankı ve ingiliz anahtarı çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-22) ve A.M.(K-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplam 25 Yangın Meydana Geldi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:19
  • 69 Kaza, 19 Yaralanma25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:16
  • 2 Bölgede Yüzlerce Balya Yandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:12
  • İki Farklı Bölgede Hırsızlık25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:10
  • Meryem Özkurt’un cezası tamamlanıyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:03
  • KTOEÖS Eyleme Gidiyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:53
  • 1 Adet Hız Tespit Kamerası Aktif Ediliyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:38
  • Çavuşoğlu Ankara'da Temaslarda Bulunuyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:28
  • Maviş: Kimsenin ekmeğine ve emeğine göz koyamazsınız25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:18
  • Özkıraç'tan sert açıklama!25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti