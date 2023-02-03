İki Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 28.01.2023 tarihinde, Girne’de, T.K.(K-29)’nin, bir şahsa ait kredi kartını çalındıktan sonra, söz konusu kart ile farklı iş yerlerinde toplamda 800 TL değerinde harcama yapmak suretiyle sahtekarlıla mal/para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25-26.01.2023 tarihleri arasında, Gemikonağı’nda O.D.(E-24)’nin, bir şahsa ait bankamatik kartının çaldıktan sonra bankaya ait ATM cihazından toplamda 3200 TL nakit parayı çekmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.