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İki Farklı Bölgede Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Bölgede Hırsızlık

Girne’ye bağlı Zeytinlik’te 2022-2023 yılları arasında; Lapta’da ise 18 Mayıs ile 20 Mayıs 2023 tarihlerinde meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçuyla ilgili toplamda 3 kişi tutuklandı.

   Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre Girne’ye bağlı Zeytinlik’te 2022-2023 yılları arasında, kiracılarından tahsil etmiş olduğu toplamda 2 bin 200 Sterlin kira ücretlerini, işverenine vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilen D.K. (E-22), gözaltına alındı.

    Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

 

Bin 500 TL değerindeki malzemeler çalındı

   Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre 18-20 Mayıs 2023 tarihlerinde, Lapta’da faaliyet gösteren “Ersin-Mehmet Metal İşletmeciliği” isimli iş yerinde,  500 TL değerinde kangal tipi su borusu ile toplam değerleri bin TL olan 15 adet ferforje mızrak uçlarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen söz konu iş yeri çalışanları H.Ç.(E-43) ve T.H.A.(E-27) tutuklandı.

   Polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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