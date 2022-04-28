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İki Farklı Bölgede İki Araç Yangını

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Bölgede İki Araç Yangını

28.04.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında Vadili köyünde, tarla içerisinde park halinde
bulunan, Cafer Yusuf GÜRÇAĞLAR’a ait traktörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması
sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan
yangın sonucu, bahse konu traktör yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam
etmektedir.


27.04.2022 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde,
İbrahim Halil ATEŞ kullanımındaki araçta, seyir halinde olduğu sırada makine bölümündeki
elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki elektrik
kabloları ile plastik aksamlar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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